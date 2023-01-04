نتنياهو: الحرب الروسية في أوكرانيا "خرق للقانون الدولي"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن مكالمة أجراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي الثانية خلال أقل من أسبوع من آخر محادثة بينهما.

وقالت هيئة البث الرسمية "كان"، إن "نتنياهو تحدث مع زيلنسكي هاتفيًا الليلة الماضية، حيث أوضح له موقف إسرائيل من الحرب الروسية على أوكرانيا".

وقال نتنياهو، إن "موقف إسرائيل واضح ويقضي بأن الحرب الروسية خرق للقانون الدولي"، وشدد على أن "إسرائيل تدعم كييف إذا كانت هناك حاجة لذلك"، مشيرا إلى "وجود دول عديدة تدعم أوكرانيا بطرق مختلفة"، بحسب المصدر.