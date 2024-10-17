خفيفة ورخيصة.. طرح مسيّرة أمريكية ذكية للمهام القتالية (فيديو)

أطلقت شركة "Anduril Industries" ،مؤخراً، طائرات مسيّرة جديدة ذاتية التشغيل، مخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ المهام القتالية، يمكن وضعها داخل حقيبة ظهر.

وأصدرت الشركة طرازين من المسيّرة الذكية الجديدة، هما "بولت" (Bolt) و"بولت-إم" (Bolt-M)، قالت إنه يمكن وضعهما داخل حقيبة ظهر صغيرة، ودعمتهما بالذكاء الاصطاناعي.

يأتي ذلك في محاولة من شركة "أندوريل" للاستفادة من الطلب المتزايد الذي أثاره نجاح منتجات مماثلة في أوكرانيا، إذ تعتبر مسيّرتها أرخص بكثير من الطائرات المقاتلة، وفقاً لوكالة "رويترز".

الذخائر المتسكعة

وسلّطت الحرب الروسية على أوكرانيا، الضوء، على أهمية "الذخائر المتسكعة"، وهي أسلحة جوية خفيفة الوزن يمكنها التحليق فوق منطقة ما، ومراقبتها، وتنفيذ ضربات سريعة ودقيقة.

ويعتبر هذا النوع من الذخائر بديلاً أقل تكلفة وأقل عرضة للاستهداف من جانب الأعداء مقارنة بالطائرات المقاتلة الأغلى ثمناً والأكثر عرضة للخطر.

وصممت الشركة مسيّرتها الجديدة، التي تزن 15 رطلاً، بميزة الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) لتوفير المرونة عند أداء مجموعة متنوعة من المهام.

وتتنوع تلك المهام ما بين الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وعمليات البحث والإنقاذ، مع إصدار خاص من "الذخائر المتسكعة" لاستهداف القوات المعادية.

وبحسب ما كشفت عنه شركة "أندوريل"، المملوكة للقطاع الخاص، تتميز هذه المسيّرات بزمن طيران يزيد على 40 دقيقة، ومدى يصل إلى 20 كيلومترًا (12 ميلًا).

ذكاء في الأداء

وتعتزم الشركة تسليم مسيّرات "Bolt" القتالية إلى سلاح مشاة البحرية الأمريكي، وفقاً لعقد تم توقيعه، موضحة أن تكاليف التكوينات النموذجية للوحدة تبلغ عشرات الآلاف من الدولارات.

وقالت الشركة إنها دعمت الطرازين "بولت" و"بولت-إم" بالذكاء الاصطناعي، لتتيح للأولى تتبع الأهداف ذاتياً، وتجعل الثانية قادرة على ضرب الأهداف.

وتقول شركة "أندوريل" إن الجنود الذين سيشرفون على تشغيل الطائرة المسيّرة المقاتلة سيحتاجون فقط إلى 5 دقائق لتركيبها وإطلاقها من أي مكان.

وأظهر فيديو نشرته الشركة، المسيّرة التي تحمل 3 أرطال من المتفجرات، تسقط بسرعة من السماء، نحو شاحنة مستهدفة؛ ما تسبب في تدمير الطائرة فوقها وإلحاق أضرار جسيمة بالشاحنة.





يذكر أن البيت الأبيض، أعلن، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الذي يقضي شهوره الأخيرة في البيت الأبيض، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة قيمتها 425 مليون دولار لأوكرانيا، وفق "رويترز".

وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، أن الحزمة الأمنية المقدمة لأوكرانيا تشمل قدرات للدفاع الجوي وذخائر "جو-أرض" ومركبات مدرعة وذخائر حيوية.





