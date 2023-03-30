روسيا تعتقل مراسل "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، اليوم الخميس، إن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان جيرشكوفيتش، احتجز في مدينة يكاتيرينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس.
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية قيام الصحفي، وهو مواطن أمريكي من مواليد 1991 بـ"الأنشطة غير القانونية".
مبينةً أنه يعمل كمراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، المعتمد في وزارة الخارجية الروسية، والمشتبه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية، بحسب البيان الرسمي.
ووفقاً للهيئة، "قام الصحفي، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية بجمع معلومات تشكّل سراً من أسرار الدولة حول "أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي".
ويضيف بيان الهيئة: "وقد رفعت دائرة التحقيق التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس".
من جهتها، أفادت المخابرات الروسية بأنه "أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، تم اعتقال المواطن الأمريكي في مدينة يكاتيرينبورغ".
وأعربت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت منفصل عن "قلقها البالغ" إزاء توقيف مراسلها بعد إعلان أجهزة الأمن الروسية توقيفه بتهمة التجسس.
وقالت الصحيفة في بيان، إن "وول ستريت جورنال تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة السيد جيرشكوفيتش".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكّدت فيه وزارة الخارجية الروسية، أن مراسل الصحيفة الذي أوقفته روسيا بتهمة التجسس قد ضبط "بالجرم المشهود".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق "تيليجرام"، بأن أنشطة مراسل الصحيفة، الذي اعتقل للاشتباه في قيامه بالتجسس في مدينة يكاترينبرج بمنطقة الأورال الروسية، "لا علاقة لها بالصحافة".