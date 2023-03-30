روسيا تعتقل مراسل "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، اليوم الخميس، إن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان جيرشكوفيتش، احتجز في مدينة يكاتيرينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية قيام الصحفي، وهو مواطن أمريكي من مواليد 1991 بـ"الأنشطة غير القانونية".