إيران تنفي وجود خطة للتفاوض مع أمريكا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران لا تملك أي خطط حاليًّا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الدبلوماسية تظل أداة قائمة يمكن استخدامها عند الضرورة لحماية مصالح البلاد.

وقال بقائي في تصريح صحفي اليوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية "ليس لدينا أي برنامج حالي للتفاوض مع أمريكا، ومع ذلك نعتبر الدبلوماسية وسيلة وفرصة للدفاع عن مصالحنا الوطنية. متى ما توصلنا إلى قناعة بأن بإمكاننا استخدام هذه الأداة لصالح الشعب الإيراني، فلن نتردد في ذلك".

أخبار ذات علاقة إيران تعلن توقيف عميلين للموساد في خراسان

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والدولي، واستمرار الجمود في مسار إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وسط دعوات أوروبية متكررة لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات.

يذكر بأن الولايات المتحدة، كانت نفذت مؤخرًا ضربات جوية بواسطة قنابل خارقة للتحصينات ضد منشآت نووية في عدد من المدن الإيرانية.

وجاء الهجوم الأمريكي في أعقاب هجمات نفذتها إسرائيل لعدد من المواقع النووية الإيرانية، وذلك ضمن مساع مشتركة تهدف لعدم امتلاك طهران لقنبلة نووية.