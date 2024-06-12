مستشار سابق في البنتاغون يكشف سيناريو "سقوط كييف"

توقع المستشار السابق لدى البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، في قراءته لسيناريو الحرب الروسية الأوكرانية أن تتحرك قوات موسكو جنوبًا، وتعزل العاصمة كييف.

ووفقًا له، فإن الأحداث التي تجري الآن على خط المواجهة ستكون حاسمة لسقوط النظام في كييف، ومواصلة تقدم القوات الروسية.

وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة "دانيال ديفيس/ ديب دايف" على اليوتيوب، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحاول الفرار مع اقتراب الروس من العاصمة الأوكرانية.