مستشار سابق في البنتاغون يكشف سيناريو "سقوط كييف"
توقع المستشار السابق لدى البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، في قراءته لسيناريو الحرب الروسية الأوكرانية أن تتحرك قوات موسكو جنوبًا، وتعزل العاصمة كييف.
ووفقًا له، فإن الأحداث التي تجري الآن على خط المواجهة ستكون حاسمة لسقوط النظام في كييف، ومواصلة تقدم القوات الروسية.
وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة "دانيال ديفيس/ ديب دايف" على اليوتيوب، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحاول الفرار مع اقتراب الروس من العاصمة الأوكرانية.
وعن دور الرئيس الأمريكي فيما آلت إليه الأوضاع في كييف، قال ماكغريغور إن "مهمة الرئيس الأمريكي جو بايدن الوحيدة في الحياة هي التضحية بأعداد كبيرة من الأوكرانيين، من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا".
وأردف، "ولكي نكون صادقين، لم يتمكنوا من إلحاق كثير من الضرر".
وقال ماكغريغور خلال المقابلة: "إنجاز كبير لإدارة بايدن وأصدقائه وأنصاره الأغبياء في كلا الحزبين الجالسين في الكونغرس، لقد جعلوا من روسيا قوة عظمى مرة أخرى".
يأتي ذلك في وقت كثفت فيه القوات الروسية من هجماتها على منطقة خاركيف (شمال شرق)، وتمكّنت من السيطرة على كثير من القرى، قبل أن تبطئه تعزيزات أرسلتها أوكرانيا.
وتخشى كييف أيضًا هجومًا جديدًا في منطقة سومي المجاورة، إذ رُصِد توغل روسي الاثنين.