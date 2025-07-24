قاليباف: هدف أعداء إيران إسقاط النظام

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إن الهدف الرئيسي لأعداء إيران هو "إسقاط الجمهورية الإسلامية تمهيدًا لتقسيم البلاد".

وأشار قاليباف في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي، إلى أن "الأعداء يتذرّعون بحجج مختلفة للوصول إلى هذا الهدف، لكن الجمهورية الإسلامية تشكل العائق الأساسي أمام مشاريعهم الانفصالية".

وأكد قاليباف، أن الشعب الإيراني أصبح "أكثر تماسكًا" رغم أكثر من 40 عامًا من التآمر، مضيفًا أن النظام الإيراني بات "أقوى من أي وقت مضى".

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وفي مراسم الأربعين لقادة منظمة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري، التي قُتل قائدها السابق أمير علي حاجي زاده في هجوم إسرائيلي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، قال قاليباف: "لم نكن نتصور أن نجتمع هنا دون وجود الحاجي زاده بيننا".

يُذكر أن حاجي زاده لقي مصرعه في 13 يونيو/ حزيران 2025 خلال غارة إسرائيلية استهدفته بدقة؛ ما اعتُبر ضربة قاسية للحرس الثوري الإيراني.