الكرملين: تداعيات سلبية على أمننا حال انضمام السويد إلى "الناتو"

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أن انضمام السويد المتوقع إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون له تداعيات سلبية واضحة على الأمن الروسي، وسيتطلب ردًا مماثلًا لما تم اتخاذه عند انضمام فنلندا للحلف، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقلل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من شأن قرار تركيا العدول عن معارضتها لانضمام السويد، قائلا: إن "أنقرة عليها التزامات بصفتها عضوًا في حلف الناتو، وإن موسكو ليس لديها أوهام بشأن هذا الأمر".