مقتل 5 وإصابة آخر في قصف أوكراني على دونيتسك

قال دينيس بوشيلين حاكم منطقة دونيتسك، الذي عيَّنته موسكو اليوم الأحد، إن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب آخر جراء قصف أوكراني مكثف على المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا أمس السبت.

وكتب بوشيلين على تطبيق تيليغرام، إن الخمسة قتلوا في منطقتي كيروف وكويبيشيفسكي، وأن امرأة أصيبت في سفيتلودارسك.

ولم يتسن لرويترز التحقق من مصدر مستقل من التقارير الواردة من دونيتسك، ويسيطر انفصاليون مؤيدون لروسيا على دونيتسك جزئيًّا، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا منذ عام 2014.

ولم يرد أي تعليق بعد من كييف.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أمس السبت، إلى وقوع قتال عنيف وتحقيق قواتها نجاحًا جزئيًّا في إطار الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في حربها المستمرة منذ 19 شهرًا.