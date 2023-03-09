مصادر: وزير مالية طالبان يستقيل بسبب خلافات مع زعيم الحركة

أفادت قناة "آمو" الأفغانية المستقلة، مساء الأربعاء، إن ملا هداية الله بدري وزير المالية في حكومة حركة طالبان، قدم استقالته من منصبه بسبب خلافات مع زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده.

ونقلت القناة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ويديرها صحفيون أفغان عن مصدرين مطلعين قولهما إن "هداية الله بدري، وزير مالية طالبان، قد استقال من منصبه".