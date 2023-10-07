خبير عسكري لـ "إرم نيوز": عنصر المباغتة أفقد الجيش الإسرائيلي القدرة على الرد

استفاق الشارع الإسرائيلي والعربي، صباح اليوم السبت، على مشاهد رشقات الصواريخ والسيطرة على آليات الجيش الإسرائيلي، وإصابة إسرائيليين، جراء الهجوم الذي نفذه عناصر حماس في مدن إسرائيلية ومحيط غلاف قطاع غزة.

وقال الخبير الأمني والعسكري، واصف عريقات، إن الهجوم الذي شنته حركة حماس على مواقع ومدن إسرائيلية، بدءا من فجر اليوم السبت، ميّزه عنصر المفاجأة والمباغتة، مما أضعف قدرة الجيش الإسرائيلي على الرد.

وأضاف عريقات، لـ"إرم نيوز"، أن ما حدث في غزة يشبه إلى حد كبير طريقة هجوم الجيوش العربية في عام 1973، حيث عملت وقتها على مباغتة الجيش الإسرائيلي، خاصة أيام السبت، الذي يترافق مع الأعياد اليهودية.