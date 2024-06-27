مناظرة بايدن وترامب.. قواعد جديدة وعملة معدنية تحدد "الضربة الأولى"

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب في مناظرة تنظمها شبكة "سي إن إن" للمرة الأولى منذ العام 1988.

ووفق موقع "سي إن إن"، تبدأ المناظرة على شاشة الشبكة مع بث مباشر على منصاتها الإلكترونية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، (الواحدة بتوقيت غرينيتش).

وكانت "لجنة المناظرات الرئاسية" تنظم جميع المناظرات في كل دورة انتخابية رئاسية منذ العام 1988.

وستتضمن المناظرة التي تستمر 90 دقيقة فترتين إعلانيتين، وقد لا يتواصل موظفو الحملتين مع مرشحيهما خلال تلك الفترة، فيما سيستخدم مديرا المناظرة المذيعان جيك تابر ودانا باش "جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان مناقشة متحضرة".

وقال الموقع إن بايدن وترامب قبلا دعوة "سي إن إن" للمناظرة، ووافقا على قواعد وشكل المناظرة، التي وجهتها الشبكة الأمريكية في رسائل إلى حملتي المرشحين في مايو/أيار الماضي.