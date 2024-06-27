مناظرة بايدن وترامب.. قواعد جديدة وعملة معدنية تحدد "الضربة الأولى"
يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب في مناظرة تنظمها شبكة "سي إن إن" للمرة الأولى منذ العام 1988.
ووفق موقع "سي إن إن"، تبدأ المناظرة على شاشة الشبكة مع بث مباشر على منصاتها الإلكترونية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، (الواحدة بتوقيت غرينيتش).
وكانت "لجنة المناظرات الرئاسية" تنظم جميع المناظرات في كل دورة انتخابية رئاسية منذ العام 1988.
وستتضمن المناظرة التي تستمر 90 دقيقة فترتين إعلانيتين، وقد لا يتواصل موظفو الحملتين مع مرشحيهما خلال تلك الفترة، فيما سيستخدم مديرا المناظرة المذيعان جيك تابر ودانا باش "جميع الأدوات المتاحة لهما لفرض التوقيت وضمان مناقشة متحضرة".
وقال الموقع إن بايدن وترامب قبلا دعوة "سي إن إن" للمناظرة، ووافقا على قواعد وشكل المناظرة، التي وجهتها الشبكة الأمريكية في رسائل إلى حملتي المرشحين في مايو/أيار الماضي.
ووافق كلا المرشحين على الظهور على منصة موحدة، إذ تم تحديد موقعيهما على منصة التتويج من خلال "رمي عملة معدنية في الهواء"، حيث سقطت العملة على اختيار حملة بايدن، مما يعني أن حملته يجب أن تختار ما إذا كانت تريد اختيار موقعه على المنصة أو دوره في الكلمة الختامية.
وفي الوقت الذي اختارت فيه حملة بايدن موقع المنصة الأيمن، إذ سيكون الرئيس الديمقراطي على الجانب الأيمن من شاشات مشاهدي التلفزيون، ومنافسه الجمهوري سيكون على يسار المشاهدين، إلا أن حملة ترامب اختارت أن يلقي الرئيس السابق الكلمة الأخيرة، مما يعني أن بايدن سيتقدم أولًا في ختام المناظرة.
وسيتم كتم صوت الميكروفونات طوال فترة المناظرة باستثناء المرشح الذي يحين دوره في التحدث.
وبينما لن يُسمح بأي أدوات أو ملاحظات مكتوبة مسبقًا على المسرح، سيتم منح المرشحين قلمًا، وأوراقًا، وزجاجة ماء.
وقال الموقع إن بعض جوانب المناظرة - بما في ذلك غياب جمهور الأستوديو - ستكون مختلفة عن المناظرات السابقة.