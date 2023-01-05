أمريكا.. سجن شاب هاجم عناصر شرطة بـ"ساطور" في نيويورك

وتريفور بيكفورد متهم بمهاجمة ثلاثة عناصر من الشرطة قرب ساحة "تايمز سكوير" حيث يتجمع سياح وسكان من نيويورك بالآلاف ليلة رأس السنة.

وكان بيكفورد وجه ضربات عدة إلى رأس عنصرين ملحقا بهما إصابات، من دون أن يتسبّب ذلك بتعريض حياتهما للخطر، قبل أن يعمد شرطي ثالث إلى استخدام سلاحه ويصيبه في الكتف.

وفي أول استجواب، قال: "أردت أن أقتل عنصراً يرتدي الزي الرسمي"، بحسب وثيقة قضائية صدرت إلى العلن الأربعاء.

ويتحدر الشاب من ولاية "مين" في شمال شرق الولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لم تُسمّها، أن الشاب كان بحوزته دفتر يوميات عبر فيه عن رغبته بالالتحاق بصفوف طالبان في أفغانستان والموت شهيدا.