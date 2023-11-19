روسيا: إجلاء أكثر من 550 مواطنا من غزة حتى الآن

قالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد، إنه تم إجلاء أكثر من 550 مواطنا روسيا، بينهم 230 طفلا، من قطاع غزة منذ بدء العملية قبل أسبوع.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق الرسائل تيليغرام أن 408 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم نقلوا بالفعل إلى موسكو منهم 120 روسيا وصلوا في وقت متأخر أمس السبت على متن رحلة خاصة من مصر.