زيلينسكي: أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الغربية لضرب روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تستخدم الأسلحة التي تتسلمها من الحلفاء الغربيين ضد أهداف على الأراضي الروسية، حسبما نقل عنه موقع "سترانا".

وأكد زيلينسكي في تصريحه أن "أوكرانيا ليس لديها الفرصة، وليس لها الحق ولن تستخدم أبدا أسلحة شركائها في مناطق أخرى غير الأوكرانية".

وكان مصدر مطلع قد صرح لوكالة ريا نوفوستي هذا الأسبوع، أن الغرب طالب كييف بتقديم قائمة بالأهداف على الأراضي الروسية وتبرير إمكانية ضربها.