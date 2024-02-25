زيلينسكي: أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الغربية لضرب روسيا
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تستخدم الأسلحة التي تتسلمها من الحلفاء الغربيين ضد أهداف على الأراضي الروسية، حسبما نقل عنه موقع "سترانا".
وأكد زيلينسكي في تصريحه أن "أوكرانيا ليس لديها الفرصة، وليس لها الحق ولن تستخدم أبدا أسلحة شركائها في مناطق أخرى غير الأوكرانية".
وكان مصدر مطلع قد صرح لوكالة ريا نوفوستي هذا الأسبوع، أن الغرب طالب كييف بتقديم قائمة بالأهداف على الأراضي الروسية وتبرير إمكانية ضربها.
وأشار المصدر إلى أن دول الناتو التي تنقل مثل هذه الأسلحة، تدرك جيدا أن القيادة الأوكرانية تشن هجمات صاروخية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية؛ ما يؤدي إلى مقتل مدنيين.
وتقصف القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتشن ضربات بطائرات دون طيار.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية شهر يناير/كانون الثاني في اجتماع مع مسؤولين موثوقين، أن روسيا سوف توسع المنطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا - وينبغي أن تكون على مسافة تضمن السلامة من القصف بأسلحة بعيدة المدى أجنبية الصنع، والتي تستخدمها السلطات الأوكرانية لمهاجمة المدن الروسية.