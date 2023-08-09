تركيا تعلن إجلاء العشرات من رعاياها العالقين في النيجر

عاد عشرات المواطنين الأتراك العالقين في النيجر إلى بلدهم، بعد الانقلاب الذي حصل في نيامي في 26 يوليو الماضي، حيث تعطلت رحلات الخطوط الجوية التركية بين نيامي واسطنبول.

وذكرت قناة "تي آر تي" أن المواطنين الأتراك العالقين في نيامي حصلوا على إذن استثنائي من السلطات النيجيرية للعودة إلى بلدهم، وقامت الخطوط التركية بتسيير رحلة خاصة لهم.

وأشارت القناة إلى أن ما يناهز 233 راكبًا، معظمهم من المواطنين الأتراك، عادوا صباح اليوم إلى اسطنبول على متن رحلة خاصة بالخطوط التركية.

وأكدت أن الرحلة ليست عملية إجلاء للمواطنين الأتراك، بل هي خيار للراغبين في العودة من المواطنين الأتراك العالقين في النيجر.