السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لباكستان للتعافي من آثار الفيضانات

قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، اليوم الإثنين، إن السعودية تعهدت بتقديم مليار دولار لمساعدة باكستان في التعافي من آثار الفيضانات، مؤكدة أن بلادها تلقت تعهدات مالية مجموعها 8.57 مليار دولار، وذلك في مؤتمر عقد بمدينة جنيف السويسرية.

ويستضيف المؤتمر مسؤولين من نحو 40 دولة، إلى جانب جهات مانحة خاصة ومؤسسات مالية دولية.

وأضافت وزيرة الإعلام على "تويتر" أن "من بين المانحين، البنك الإسلامي للتنمية الذي تعهد بتقديم 4.2 مليار دولار والبنك الدولي الذي تعهد بتقديم ملياري دولار، والبنك الآسيوي للتنمية الذي تعهد بتقديم 1.5 مليار دولار، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي والصين وفرنسا والولايات المتحدة".