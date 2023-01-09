السعودية تتعهد بتقديم مليار دولار لباكستان للتعافي من آثار الفيضانات
قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، اليوم الإثنين، إن السعودية تعهدت بتقديم مليار دولار لمساعدة باكستان في التعافي من آثار الفيضانات، مؤكدة أن بلادها تلقت تعهدات مالية مجموعها 8.57 مليار دولار، وذلك في مؤتمر عقد بمدينة جنيف السويسرية.
ويستضيف المؤتمر مسؤولين من نحو 40 دولة، إلى جانب جهات مانحة خاصة ومؤسسات مالية دولية.
وأضافت وزيرة الإعلام على "تويتر" أن "من بين المانحين، البنك الإسلامي للتنمية الذي تعهد بتقديم 4.2 مليار دولار والبنك الدولي الذي تعهد بتقديم ملياري دولار، والبنك الآسيوي للتنمية الذي تعهد بتقديم 1.5 مليار دولار، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي والصين وفرنسا والولايات المتحدة".
وتسببت فيضانات العام الماضي التي وقعت نتيجة أمطار موسمية قياسية وذوبان كتل جليدية في مقتل 1700 شخص على الأقل وتشريد نحو ثمانية ملايين آخرين.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، "بحاجة إلى ثمانية مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة".
بينما قالت مسؤولة بارزة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن "واشنطن ستقدم 100 مليون دولار إضافية لتمويل تعافي باكستان من الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها العام الماضي".
والتمويل الإضافي ضروري لباكستان وسط مخاوف متزايدة حيال قدرتها على شراء واردات مثل الطاقة والأغذية وتلبية التزامات الدين السيادي بالخارج.