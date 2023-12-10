إيران توجه اتهامات لسويدي بالتآمر ضدها لصالح إسرائيل

وفي وقت سابق الأحد، دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الإفراج فورا عن الدبلوماسي، لافتا إلى "عدم وجود أي مبررات على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس قيد الاعتقال".

وعمل فلوديروس (33 عاما) في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي. وتم توقيفه في 17 نيسان/أبريل 2022 في مطار طهران لدى عودته من رحلة في الخارج، وهو محتجز حاليا في سجن إوين في طهران.

وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، السبت، أن محاكمة الدبلوماسي بدأت في طهران، مضيفا: "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لإبقاء يوهان فلوديروس رهن الاحتجاز، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة".