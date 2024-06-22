روسيا.. جنرال رفيع يتوقع موعد حسم الحرب في أوكرانيا

توقع قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، الجنرال أبتي علاء الدينوف، انتهاء الحرب في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري، عبر معركة روسية حاسمة، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وكان بوتين قد عيّن، في أبريل/ نيسان الماضي، علاء الدينوف، الذي يقود القوات الشيشانية في الحرب نائبا لرئيس الإدارة العسكرية السياسية في وزارة الدفاع.

وخلال بث تلفزيوني حكومي مع المذيعة والصحفية أولغا سكابييفا، ناقش علاء الدينوف الوضع الحالي للشؤون العسكرية، وتوقعاته لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لأكثر من عامين، والتي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022.