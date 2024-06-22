روسيا.. جنرال رفيع يتوقع موعد حسم الحرب في أوكرانيا
توقع قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، الجنرال أبتي علاء الدينوف، انتهاء الحرب في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري، عبر معركة روسية حاسمة، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وكان بوتين قد عيّن، في أبريل/ نيسان الماضي، علاء الدينوف، الذي يقود القوات الشيشانية في الحرب نائبا لرئيس الإدارة العسكرية السياسية في وزارة الدفاع.
وخلال بث تلفزيوني حكومي مع المذيعة والصحفية أولغا سكابييفا، ناقش علاء الدينوف الوضع الحالي للشؤون العسكرية، وتوقعاته لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لأكثر من عامين، والتي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022.
وفي عام 2023، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على المذيعة سكابييفا وزوجها عضو مجلس الدوما يفغيني بوبوف؛ بسبب "برنامجهما الحواري، إذ ينشران في الغالب الدعاية المؤيدة لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا".
وفي مقطع فيديو على موقع يوتيوب، سألت سكابييفا علاء الدينوف عن تباطؤ وتيرة التقدم الروسي في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.
ولم يتناول علاء الدينوف مخاوف سكابييفا بشكل مباشر، بل ادعى أن القوات الروسية "حققت اختراقًا خطيرًا للغاية"، و"اكتسبت كثيرًا من الأراضي".
وذكر كذلك أن أوكرانيا "نقلت معظم وحداتها" إلى المنطقة الشمالية الشرقية، التي كانت منذ فترة طويلة نقطة محورية في الحرب.
وقال الجنرال أبتي علاء الدينوف: "ستكون هذه معركة حاسمة بالنسبة لنا، سندمر فيها ما تبقى من القوات والوسائل. وبعد ذلك، أعتقد، كما قلت سابقا، أننا سنُنهي العملية العسكرية الخاصة هذا العام". مضيفا: "سنضع حدا لذلك".
وخلص الجنرال علاء الدينوف إلى أن "كل شيء يسير كما ينبغي"، و"في نهاية المطاف، سنُنهي كل ذلك بمعركة حاسمة نهائية، أعتقد أن النصر سيكون حليفنا فيها".