إسرائيل تقصف جنوب لبنان بعد هجمات صاروخية

قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان إن "مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة من مواقعها عند الحدود مع لبنان في القطاع الغربي أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور".

وكانت المنطقة شهدت إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا مصدرها الأراضي اللبنانية في منطقة القطاع الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه إسرائيل، اليوم الخميس، وتم اعتراضه بنجاح.

وأفاد مصدران أمنيان لبنانيان بشن هجومين صاروخيين من جنوب لبنان.

وبعد ذلك بوقت قصير سقطت قذائف مدفعية على جنوب لبنان، وفقا لوكالة "رويترز".