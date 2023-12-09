بعثة الأمم المتحدة تنسحب من المناطق الوسطى في مالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار "مينوسما" في مالي، غلق معسكرها في سيفاري بمنطقة موبتي في إطار عمليات انسحابها المتدرج من مالي.

وتأتي هذه الخطوة، إيذانا بانتهاء وجودها في المناطق الوسطى من مالي، في إطار انسحابها من البلاد بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفق بيان نشر عبر موقع الأمم المتحدة السبت.

وقالت "مينوسما" في البيان إن "هذا الإغلاق الذي يأتي بعد إغلاق قاعدتي أوغوساغو ودوينتزا، وسط مالي، هو جزء من المرحلة الثانية من عملية انسحاب البعثة ".