بعثة الأمم المتحدة تنسحب من المناطق الوسطى في مالي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار "مينوسما" في مالي، غلق معسكرها في سيفاري بمنطقة موبتي في إطار عمليات انسحابها المتدرج من مالي.
وتأتي هذه الخطوة، إيذانا بانتهاء وجودها في المناطق الوسطى من مالي، في إطار انسحابها من البلاد بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفق بيان نشر عبر موقع الأمم المتحدة السبت.
وقالت "مينوسما" في البيان إن "هذا الإغلاق الذي يأتي بعد إغلاق قاعدتي أوغوساغو ودوينتزا، وسط مالي، هو جزء من المرحلة الثانية من عملية انسحاب البعثة ".
وأكدت أنها "لعبت دورًا حاسمًا في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المناطق الوسطى من مالي، بالتعاون مع الهياكل المالية ذات الصلة، بما في ذلك فرق دعم المصالحة الإقليمية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وسهلت إبرام العديد من اتفاقيات السلام المحلية ودعمت العديد من الأنشطة لتعزيز التماسك الاجتماعي، وذلك منذ 2019، عندما أكد مجلس الأمن أن المناطق الوسطى هي الأولوية الإستراتيجية الثانية للبعثة".
وشددت البعثة على أنها "ساهمت بشكل كبير في خلق الفرص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية، وتمويل مشاريع متعددة في مجالات متنوعة مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي والحصول على المياه".
وبحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، سيغادر أفراد البعثة المتبقون في مالي، وبذلك يكتمل انسحاب البعثة وفقًا للتكليف الصادر عن مجلس الأمن، بناءً على الطلب الذي قدمته السلطات المالية في هذا الشأن، واعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024، ستبدأ ما يسمى بمرحلة التصفية.