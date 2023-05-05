زعماء العالم يتوافدون على لندن لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز

يقيم الملك تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، حفل استقبال لزعماء العالم المجتمعين في لندن لحضور مراسم تتويجه غدا السبت، في أكبر احتفال رسمي‭ ‬يقام في بريطانيا منذ 70 عاما.

وسيتوج تشارلز (74 عاما) وعقيلته كاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في احتفال متألق وديني مهيب في الوقت نفسه مع اتباع تقاليد تعود إلى حوالي ألف عام، يليها موكب احتفالي.

ويتوافد محبو العائلة المالكة ‭‬‬على طريق واسع يؤدي إلى قصر بكنغهام، فيما يتوالى وصول زعماء دول وشخصيات عالمية إلى العاصمة البريطانية قبل الحدث.