أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يتهمون غالانت باتباع سياسة "ناعمة للغاية"

أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الاثنين، بأن عدداً من أعضاء الحكومة الإسرائيلية انتقدوا وزير الدفاع "يوآف غالانت"، في أعقاب الهجمات الأخيرة التي حدثت في الضفة الغربية، والتي نجم عنها مقتل ثلاثة إسرائيليين.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ "المطلعة" أن مقربين من وزير الأمن الداخلي "إيتمار بن غافير" انتقدوا سياسة وزير الدفاع تجاه العمليات الأخيرة في الضفة الغربية. وقالوا: "إن سياسة غالانت ناعمة للغاية وفاترة".

أما عضو الكنيست "يتسحاق كروزر" من حزب "عوتسما يهوديت"، فقد دعا إلى الانتقام، وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي: "نطالب بالانتقام.. دم اليهود لن يضيع".

وأوضح موقع "واللا" أن وزير الأمن الداخلي "بن غافير" طالب بتقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر؛ وذلك لإعادة مناقشة وبحث المقترحات التي قدمها في الأشهر الأخيرة حول ضرورة تشديد رد الجيش الإسرائيلي على العمليات الأخيرة، مثل فرض الحصار على المدن الفلسطينية، ونشر نقاط التفتيش والحواجز، ورفض تصاريح العمل.

ونقل مقربون من الوزير أنه قال: "يجب أن نغير المعادلة، نحن في موجة إرهاب في يهودا والسامرة". وشدد "بن غافير" أيضاً على معارضته لأي تسهيلات ستُمنح للفلسطينيين في الضفة الغربية، وأيضاً للسلطة الفلسطينية.

ووفقاً لمصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية، فإن وزيرة المستوطنات والمهمات الوطنية "أوريت ستروك"، من حزب "الصهيونية الدينية"، دعت هي الأخرى "غالانت" إلى تعزيز قوات الأمن على طرق الضفة الغربية. وكتبت على موقعها على منصة "إكس": "هجوم دموي آخر أصبح ممكناً فقط بسبب عدم اتخاذ القرار اللازم والمناسب".

وأضافت: "طرق يهودا والسامرة لن تكون بعد الآن طريقاً أخضر للعناصر الإرهابية"، على حد تعبيرها. ودعت وزير الدفاع لاتخاذ القرار "قبل الهجوم القادم".

أما نائبة وزير المالية "ميخال فالديغر"، من حزب "الصهيونية الدينية" أيضاً، فقدت عبّرت عن انتقادها لسياسة الحكومة تجاه ما يحدث من هجمات في الضفة الغربية. وقالت: "ما دام المخرّبون يتحركون بحريّة في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، فإننا للأسف سنستمر في رؤية الهجمات والضحايا"، حسب وصفها.

ودعت فالديغر الحكومة إلى تشديد إجراءاتها على المعابر ونشر المزيد من نقاط التفتيش والحواجز.

المصدر: موقع "واللا العبري"