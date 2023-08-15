اتصال بين بوتين ورئيس مالي "المؤقت".. "تشديد" على الحل السياسي في النيجر

أعلن رئيس مالي المؤقت، العقيد أسيمي جويتا، على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن بوتين "شدد على أهمية الحل السلمي للوضع في النيجر من أجل جعل منطقة الساحل أكثر استقراراً".

وقال الكرملين في بيان، إن زعيم مالي هو من أجرى الاتصال ببوتين. وجاء في البيان أن "الطرفين ركزا بشكلٍ خاص على الوضع الراهن في منطقة الصحراء والساحل، وأكدا على وجه الخصوص على أهمية تسوية الوضع في جمهورية النيجر من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية فقط".