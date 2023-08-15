اتصال بين بوتين ورئيس مالي "المؤقت".. "تشديد" على الحل السياسي في النيجر
أعلن رئيس مالي المؤقت، العقيد أسيمي جويتا، على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن بوتين "شدد على أهمية الحل السلمي للوضع في النيجر من أجل جعل منطقة الساحل أكثر استقراراً".
وقال الكرملين في بيان، إن زعيم مالي هو من أجرى الاتصال ببوتين. وجاء في البيان أن "الطرفين ركزا بشكلٍ خاص على الوضع الراهن في منطقة الصحراء والساحل، وأكدا على وجه الخصوص على أهمية تسوية الوضع في جمهورية النيجر من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية فقط".
ومن المرجح أن يثير هذا الاتصال قلق الحكومات الغربية التي تخشى تنامي النفوذ الروسي في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، إذ تكتسب النيجر أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا بسبب مواردها من اليورانيوم والنفط، ودورها كمركز للقوات الأجنبية التي تقاتل مجموعات جهادية في المنطقة.
ودعت القوى الغربية وحكومات أفريقية قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز منذ 26 تموز/ تموز، إلى السلطة، لكن المجلس العسكري رفض ذلك كما رفض مساعي التفاوض.
ويزداد النفوذ الروسي في منطقة الساحل بينما تضاءل نفوذ الغرب منذ بدء سلسلة الانقلابات في السنوات الثلاث الماضية.
وطرد القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو قوات فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بينما عززوا العلاقات مع موسكو.