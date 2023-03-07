بيونغ يانغ: واشنطن تفاقم "عمدًا" التوترات في شبه الجزيرة الكورية

وشدّدت الوزارة على أنّ "المناورات الجوية المشتركة الأخيرة... تظهر بوضوح أنّ الخطة الأمريكية لاستخدام أسلحة نووية ضدّ جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية يتمّ الدفع بها قدماً على مستوى حرب فعلية".

ويأتي الاتّهام الكوري الشمالي بعدما أعلنت سيول وواشنطن الجمعة عن مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق من 13 وحتى 23 آذار/مارس الجاري.

ونشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تسجيل فيديو الإثنين قالت إنّه يظهر مقاتلات تابعة للقوات الجوية للبلدين تجري تدريبات قبالة سواحل شبه الجزيرة الكورية.

وتصرّ واشنطن وسيول على أنّ تدريباتهما دفاعية لكنّ بيونغ يانغ تعتبرها بمثابة تدريبات على غزو أراضيها أو إطاحة نظامها.