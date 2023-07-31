ألمانيا تبحث "كل الخيارات" بشأن الانسحاب من النيجر ومالي
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الإثنين، إن بلاده تعمل على تقييم الخيارات فيما يتعلق بقواتها الموجودة حاليًا في النيجر وانسحابها العسكري من الجارة مالي.
وقال الوزير للصحفيين خلال زيارة لمنشأة للأمن الإلكتروني تابعة للجيش الألماني "نجري محادثات ونستعد للسيناريوهات المختلفة بخيارات متنوعة"، مضيفًا أن "المسؤولين عن الانقلاب في النيجر تعهدوا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، لكن هذا لم يتأكد بعد".
على صعيد متصل، قال متحدثان باسم وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين، الإثنين، إن الحكومة لا تعتزم إجلاء مواطنيها أو جنودها من النيجر في الوقت الراهن بناء على تقييم الوضع الحالي هناك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "تقييمنا للوضع هو أنه لا حاجة حتى الآن للإجلاء"، مضيفًا أن "الحكومة الألمانية في وضع استعداد تحسبًا للتصعيد في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا".