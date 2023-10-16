تقرير: الصراع الأمريكي الداخلي يُضعف مركز واشنطن "القيادي" العالمي

قالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، إن الولايات المتحدة وجدت نفسها في صراع مع خلاف داخلي، ما ينتقص من قدرتها على توفير القيادة خلال فترة من عدم الاستقرار العالمي المتصاعد، وهو مأزق محفوف بالمخاطر مع اقتراب البلاد من عام انتخابي عالي المخاطر.

عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" بشكل مباغت على إسرائيل منذُ 8 أيام، سلّطت الضوء على الحاجة إلى قيادة أمريكية قوية في عالم محفوف بالأزمات بشكل متزايد، لاسيما أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للرد الإسرائيلي على هجوم "حماس" يؤكد الدور الحاسم الذي من المتوقع أن تؤديه واشنطن في الأزمات العالمية.

وقالت الصحيفة إن الجمهوريين ناضلوا في مجلس النواب لانتخاب رئيس في "الكابيتول"، ما أدى إلى تفاقم الفوضى السياسية المستمرة منذ أسابيع، خاصة إثر إقالة النائب كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، الأمر الذي يترك الكونغرس مشلولاً في وقت يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة.