تركيا تستعيد مخطوطة يهودية هرّبها فريق الإنقاذ الإسرائيلي بعد الزلزال
أعلنت تركيا، اليوم الأحد، "استعادة مخطوطة تاريخية يهودية هرّبها فريق الإنقاذ الإسرائيلي" الذي وصل البلاد بعد الزلزال المدمر، وأخذها معه بعد انتهاء مهمته، على ما أعلنته وسائل إعلام عبرية، ووزارة السياحة التركية.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن "المخطوطة سلّمها مسنٌّ تركي إلى قائد فريق الإنقاذ الإسرائيلي بعد أن أخرجها من تحت أنقاض كنيس يهودي في مدينة أنطاكيا".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قائد الفريق الإسرائيلي الرائد حاييم أوتمازجين، قوله: "يشرفني حقًا أن أكون قادرًا على حفظ مثل هذه الوثيقة التاريخية المهمة والتأكد من بقاء إرث الجالية اليهودية في أنطاكيا على حاله، حتى بعد أن دمَّره الزلزال تقريبًا".
والمخطوطة هي عبارة عن لفافة من "كتاب إستير" وهو من أسفار العهد القديم للتوارة، وعمرها أكثر من قرنين، وفق الصحافة العبرية والجالية اليهودية في تركيا.
من جهته، أفاد رئيس تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية، الحاخام التركي مناحيم مندل شيتريك، بأن مخطوطة "إستير" التي أخذها فريق الإنقاذ الإسرائيلي معه عادت، صباح اليوم الأحد، إلى إسطنبول.
وأكدت مؤسسة "الحاخامية الكبرى" التركية استلامها للمخطوطة من إسرائيل، وأشارت إلى أنها ستعاد إلى مكانها في كنيس أنطاكيا بعد تجديده.
بدورها، قالت وزارة السياحة التركية إن "اللفيفة التاريخية إستر التي تم العثور عليها في كنيس أنطاكيا، الذي دمره الزلازل، محفوظة من قبل الحاخامية الرئيسة لتركيا".
وأضافت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن "جميع القطع الأثرية والتاريخية التي تنتمي إلى مختلف المعتقدات والثقافات التي تعاقبت على البلاد منذ قرون سيتم الحفاظ عليها".
وأشارت إلى أن "إدارة مكافحة التهريب تحقق بدقة في جميع الادعاءات المتعقلة بتقييم المخطوطات التاريخية في البلاد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية".
ولفتت إلى أن "السلطات ستقوم بترميم الكنيس اليهودي في أنطاكيا، لإعادة فتحه أمام العبادة"، على حدّ قولها.
وأرسلت إسرائيل فريق إنقاذ إلى تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري، وعاد إلى الدولة العبرية، يوم الأربعاء الماضي، بعد انتهاء مهامه.
وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا الـ 40 ألفًا، بحسب ما أعلنته السلطات اليوم الأحد.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود نحو 15 ألف يهودي يعيشون في تركيا، من أصل أكثر من 15مليونًا موزعين على دول العالم، بينهم قرابة 6.6 مليون موجودون إسرائيل.