تركيا تستعيد مخطوطة يهودية هرّبها فريق الإنقاذ الإسرائيلي بعد الزلزال

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، "استعادة مخطوطة تاريخية يهودية هرّبها فريق الإنقاذ الإسرائيلي" الذي وصل البلاد بعد الزلزال المدمر، وأخذها معه بعد انتهاء مهمته، على ما أعلنته وسائل إعلام عبرية، ووزارة السياحة التركية.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن "المخطوطة سلّمها مسنٌّ تركي إلى قائد فريق الإنقاذ الإسرائيلي بعد أن أخرجها من تحت أنقاض كنيس يهودي في مدينة أنطاكيا".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قائد الفريق الإسرائيلي الرائد حاييم أوتمازجين، قوله: "يشرفني حقًا أن أكون قادرًا على حفظ مثل هذه الوثيقة التاريخية المهمة والتأكد من بقاء إرث الجالية اليهودية في أنطاكيا على حاله، حتى بعد أن دمَّره الزلزال تقريبًا".