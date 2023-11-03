تنديد أمريكي وحقوقي.. إيران ترأس اجتماعا بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان

وقاطعت ميشيل تايلور مبعوثة واشنطن لدى المجلس المؤلف من 47 عضوا الاجتماع ووصفت التعيين بأنه "إهانة للضمير الجمعي للمجتمع العالمي".

وتابعت أن "أي نقاش يقوده ممثلو نظام ينتهك باستمرار، ودون عقاب، حقوق الإنسان لمواطنيه لن يكون فقط بلا جدوى وإنما يمثل إهانة لمُثُلنا المشتركة".

والاجتماع الذي يستمر على مدار يومين ويحمل اسم (المنتدى الاجتماعي) هو اجتماع سنوي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وتتركز النقاشات هذا العام على موضوع التكنولوجيا وحقوق الإنسان.

وشهدت جلسة يوم الخميس حضورا ضعيفا وبدت العديد من المقاعد فارغة من دون التأكد من عدد المقاطعين. وتحدثت في الجلسة عدة دول تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران من بينها الصين وكوبا وفنزويلا.