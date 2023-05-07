كييف: قوات روسية تخلي بلدة قرب محطة زابوريجيا النووية

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد، إن القوات الروسية تجلي سكان بلدة قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تبدأ أوكرانيا قريباً هجوماً مضاداً مرتقباً لاستعادة مناطق تسيطر عليها موسكو، منها زابوريجيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في إفادتها الصباحية اليوم إن القوات الروسية تجلي حاملي جوازات السفر الروسية إلى مدينة بيرديانسك وبلدة بريمورسك، وكلاهما على ساحل بحر آزوف.

وأضافت في بيان أن "أول من تم إجلاؤهم هم من قبلوا حمل الجنسية الروسية في أشهُر الاحتلال الأولى".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التقرير.