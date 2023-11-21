التلغراف: ماذا تعني عودة ترامب إلى البيت الأبيض لأمريكا والعالم؟

وتطرقت "التلغراف"، إلى المشكلات القانونية التي يواجهها ترامب والدعاوى القضائية قائلة إنه رغم ذلك، فإن ترامب أثبت مرارًا وتكرارًا أنه لا يشبه أي مرشح آخر، بعدما حوّل مشاكله القانونية إلى مصدر قوة، مدعيًا أن التهم الجنائية التي يواجهها هي محاولة من قبل "الدولة العميقة" لمنعه من استعادة السلطة. ووعد بإصلاح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، قائلاً إنه سيلاحق "المدعين العامين الماركسيين" الذين يستهدفون المحافظين، بينما يتجاهلون الجرائم التي يرتكبها المنتمون إلى اليسار. وهو ما صدّقه في ذلك الكثير من الأمريكيين.

وتنقل التلغراف عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن بايدن يخسر شعبيته أمام ترامب بين الناخبين الشباب وغير البيض، وهو "التحالف الصاعد" نفسه الذي حمل باراك أوباما إلى النصر في عام 2008.

ورغم أن استطلاعات الرأي بعيدة عن الانتخابات فلا يمكن الاعتماد عليها، لكن تقييمات بايدن سيئة بلا شك. يمكن للنقاد أن يقدموا الكثير من التحذيرات. ومع ذلك، تظل الحقيقة أنه إذا أجريت انتخابات بين الرئيس الحالي وسلفه غدًا، فمن المحتمل أن يفوز ترامب.

العودة إلى البيت الأبيض

ماذا تعني عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة للولايات المتحدة والعالم ككل؟ تتساءل الصحيفة، مشيرة إلى ما قالته هيلاري كلينتون، التي خسرت أمام ترامب في عام 2016، في برنامج حواري على قناة ABC في وقت سابق من هذا الشهر: "أعتقد أنها ستكون نهاية بلدنا بحسب معرفتنا به".

في المقابل، يزعم ترامب أن بايدن وضع بلاده على الطريق نحو الحرب العالمية الثالثة: "إذا لم نفز في هذه الانتخابات، أعتقد أن بلادنا قد انتهت، وهذا ما أفعله بالفعل". وحتى مع الأخذ في الاعتبار المبالغة السياسية على جانبي الممر، فمن الواضح أن المخاطر كبيرة.

وترى الصحيفة، أنه يمكن تلخيص نظرة ترامب للعالم في كلمتين: أمريكا أولاً. هناك أيضًا شعور بأنه يعرف الآن بشكل أفضل كيف تعمل واشنطن، ويعمل على تطوير خطط للتحايل على الضوابط والتوازنات المختلفة، وسيحيط نفسه بمستشارين شديدي الولاء، وكرئيس لولاية ثانية، لن يكون مثقلًا بالحاجة إلى إعادة النظر في سياساته. في المجمل، إذا كنت تعتقد أن ولاية ترامب الأولى كانت رحلة صعبة، فمن المحتمل أنك لم ترَ شيئًا بعد.

سياسة ترامب الخارجية (إذا فاز)

ترجّح الصحيفة أن تكون السياسة الخارجية الأوسع لترامب أقل دولية بكثير مما توقعه بقية العالم من الولايات المتحدة. في فترة ولايته الأولى، اتهم ترامب حلفاء أمريكا بانتظام بعدم المساهمة بما يكفي في الأمن الجماعي. كما هدد بسحب الولايات المتحدة من الناتو وسحب القوات من منطقة المحيط الهادئ.

وقال ريتشارد هاس، الرئيس السابق لمجلس الشؤون الخارجية، لمجلة فورين أفيرز إن بايدن حوّل السياسة الخارجية الأمريكية "من "أمريكا أولاً" إلى التحالفات أولاً". لقد عمل الرئيس الحالي بشكل وثيق مع الدول الأوروبية بشأن الرد الجماعي على الغزو الروسي لأوكرانيا وأبرم اتفاقيات مع الدول لمواجهة صعود الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقد عزز بايدن التحالف الأمني "الرباعي" بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان وساعد في صياغة شراكة الدفاع أوكوس بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما عزز البيت الأبيض اتفاقيات التعاون مع تايوان.

ومن المفترض على نطاق واسع أن ترامب، الذي ادعى أنه "قرة عين بوتين"، سوف يتراجع عن العديد من هذه الاتفاقيات، إن لم يلغِها. ومن المفهوم أن موسكو تؤجل أي إعادة تفكير في نهجها تجاه أوكرانيا حتى تصبح النتائج المحتملة للانتخابات الأمريكية أكثر وضوحًا. وزعم ترامب أنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة.

ويخطط في فترة ولايته الثانية لفرض رسوم جمركية انتقامية على الواردات من الدول الأجنبية التي تفرض تعريفات جمركية على السلع المصنوعة في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يحافظ على موقف متشدد تجاه بكين، وقد وعد بالحد من ملكية الصين للبنية التحتية والأراضي الأمريكية.

مشكلة بايدن في سنّه

ومن الواضح بحسب الصحيفة أن عودة ترامب غير العادية ترجع إلى عدم شعبية بايدن بقدر ما ترجع إلى جاذبية دونالد نفسه.

يشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي في عهد بايدن، تعافى من الوباء بشكل أسرع من معظم الدول المتقدمة الأخرى. ولفتت إلى أن التضخم، الذي كان مشكلة، آخذ في الانخفاض. وأضافت: "إن السياسات الاقتصادية للرئيس - التشدد تجاه الصين إلى جانب مزيج من الحماية الصناعية والتدخل - لا تختلف بشكل كبير عن سياسات ترامب".

ولا شك أن الانسحاب من أفغانستان كان وصمة عار. لكن بايدن كان ثابتًا وجماعيًّا في دعمه لأوكرانيا. وكانت رحلته الأخيرة إلى إسرائيل نموذجاً للحنكة السياسية. لقد أدان بشكل لا لبس فيه وبصدق هجوم حماس، مشيراً إلى تجربته الخاصة في الفجيعة ليؤكد للإسرائيليين أنه يتفهم آلامهم. ومع ذلك، فقد حذَّر أيضًا حكومة بنيامين نتنياهو من المبالغة في رد الفعل وارتكاب الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في أعقاب أحداث الـ11 من سبتمبر.

ويواجه بايدن ثلاث مشاكل كبيرة. أولاً، لديه نائب رئيس لا يحظى بشعبية على الإطلاق، كامالا هاريس.

ثانياً، يعتقد 14% فقط من الأمريكيين أنه نجح في تحسين وضعهم الاقتصادي، وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" مؤخراً.

ثالثًا، يعتقد نحو ثلاثة من كل أربعة أمريكيين أن بايدن، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، أكبر من أن يخدم فترة ولاية ثانية. يمكن لبايدن أن يفعل شيئًا حيال المشكلة الأولى، وقليلًا بشأن المشكلة الثانية. لكن لا شيء على الإطلاق يمكن عمله بشأن المشكلة الثالثة.

في المقابل، فإن ترامب يعطي انطباعًا بأنه يتمتع بطاقة رغم أنه في السابعة والسبعين من العمر، ونشاطًا أكبر بكثير من بايدن، (أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق)، الذي يُحرّف كلماته أحيانًا ويكون عرضة للزلات.

إلى جانب أن بايدن يتحرك بصعوبة. وفي الصيف تعثر وسقط بعد تسليم الشهادات في حفل تخرج في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في كولورادو. إن قِلة من الأمريكيين يحتاجون لتذكّر المرشح الرئاسي الجمهوري بوب دول، الذي يُعتقد أن سقوطه من على المسرح في تجمع حاشد خلال حملة عام 1996 لعب دوراً رئيساً في هزيمته في نهاية المطاف أمام بيل كلينتون. كان دول يبلغ من العمر 73 عامًا فقط.

ترامب يريد الانتقام

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا كان عمر بايدن يمنع بالفعل إعادة انتخابه، فلا يحتاج أحد إلى تخمين ما قد يفعله ترامب خلال فترة ولايته الثانية. لقد كان الرجل نفسه واضحًا جدًّا بشأن خططه في خطاباته وعلى موقعه الإلكتروني Agenda47. النصر وحده لا يكفي. يريد الانتقام. وفي خطابه أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ في مارس/آذار، روج ترامب لعودته بعبارات توراتية، قائلًا لمؤيديه: "أنا انتقامكم".

وقد وعد ترامب بالفعل بالعفو عن متمردي 6 يناير. ويخطط أيضًا لحل ما يسميه "الدولة العميقة" عن طريق إزالة الآلاف من موظفي الخدمة المدنية عبر ما يسمى بعملية "الجدول F"، واستبدالهم، وفقًا لموقع أكسيوس، بجيش مؤيد لترامب تم فحصه مسبقًا. إلى 54000 من الموالين الحكوميين”.

وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، شرح بالتفصيل كيف كان فريق ترامب يحدد كادراً من المحامين اليمينيين لشغل مناصب في الوكالات الحكومية الرئيسة. وذكرت صحيفة أخرى "واشنطن بوست" مناقشات بشأن إقناع وزارة العدل بإسقاط تحقيقاتها معه والبدء في التحقيق مع أعدائه الكثيرين.

ومن المؤكد، وفق "تلغراف" أن يخطط ترامب لإلغاء قانون بايدن لخفض التضخم. وسوف يتم تجميع أجندة المناخ الأوسع للرئيس الحالي بسرعة كبيرة لإلقائها في سلة المهملات غير القابلة لإعادة التدوير، بحسب قول الصحيفة. وأردفت: "سيلغي ترامب القيود المفروضة على التنقيب عن الوقود الأحفوري ويلغي أهداف انبعاثات المركبات الفدرالية المقترحة المصممة للضغط على شركات صناعة السيارات لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية".

ومن المرجح أن يبدأ من حيث توقف فيما يتعلق بالهجرة، بما في ذلك بناء امتداد لـ "جداره" المميز على الحدود المكسيكية وإعادة فرض الحظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وقال ترامب إنه يريد إنهاء حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير الشرعيين واستخدام قوات خاصة لمحاربة عصابات المخدرات في دول أمريكا الوسطى واللاتينية.

ومن المؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يتهم ترامب بأنه يفتقر إلى الأفكار. فهو يريد بناء نظام دفاعي مماثل لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي، وإقامة مسابقة وجوائز لبناء 10 "مدن حرية" جديدة، وإشعال ثورة السيارات الطائرة، والتعامل مع التشرد من خلال بناء الخيام.

كما وضع خططًا لحظر الرجال البيولوجيين من التنافس في الرياضة النسائية، ومعاقبة المدارس التي تروج لـ "الجنون الجنسي" ونظرية العرق الحرجة، وفرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات، ومنح "مكافآت المواليد" للعائلات الجديدة وعقد جائزة أمريكية عظيمة. معرض الولاية في ولاية أيوا للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس البلاد في عام 2026.

وتقول الصحيفة: "لقد أتاحت هجمات حماس الإرهابية ضد إسرائيل لترامب الفرصة للإشارة إلى أحد نجاحات السياسة الخارجية الرئيسة في عهده كرئيس، وهي اتفاقيات أبراهام". وكانت الصفقات التي توسط فيها البيت الأبيض في عام 2020 تهدف إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

ومع ذلك، تقول التلغراف إن المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب قد تضع عقبات كبيرة أمام مسيرته إلى البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي نفسها التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، والتي أظهرت فوز ترامب على بايدن في ولايات رئيسة، إلى أن دعم الرئيس السابق سينخفض بشكل حاد إذا أدين.

المصدر: صحيفة "التلغراف" البريطانية