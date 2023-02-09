روسيا تدعو لتحقيق دولي في تفجيرات "نورد ستريم" استنادا إلى مدونة

شدد رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) اليوم الخميس، على أنه ينبغي إجراء تحقيق دولي أساسه مدونة صحفي استقصائي أمريكي يقول فيها، إن الولايات المتحدة تقف وراء الانفجارات التي خربت خطي أنابيب نورد ستريم للغاز.

ونفى البيت الأبيض أمس الأربعاء، التقرير الذي نشره الصحفي الأمريكي سيمور هيرش وقال فيه، إنه تم تنفيذ هجوم على خطي الأنابيب في سبتمبر/أيلول الماضي بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي: "يجب أن تصبح الحقائق المنشورة أساسا لتحقيق دولي يقدم بايدن وشركاءه إلى العدالة".

وأضاف أنه "يجب أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات للدول التي تضررت بسبب الهجوم الإرهابي".

وقالت موسكو مرارا دون تقديم أدلة، إن الغرب يقف وراء الانفجارات التي أثرت على خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في سبتمبر/أيلول الماضي، والخطان مشروعان للبنية التحتية بمليارات الدولارات لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.