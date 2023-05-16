سفير روسيا بالأردن: الحوار السعودي الإيراني سينعكس إيجابًا على السياسة الإقليمية

وتابع: "إنني على معرفة بوجود الاهتمام المتبادل في ذلك لدى كل من المملكة الأردنية الهاشمية وإيران"، مؤكدًا أن ذلك "سيساهم في إعادة إطلاق العلاقات بين العاصمتين، عمّان وطهران، وتكثيف الحوار السياسي وزيادة التبادل التجاري".

ولفت السفير الروسي إلى رؤية موسكو بأن "تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران بالوساطة الصينية هو أحد الأحداث الأكثر إيجابية التي شهدها الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة".

وأعرب عن ترحيب بلاده بهذا الاتفاق، واستعدادها لأن تساهم المساهمة المطلوبة في التطوير اللاحق لهذا الاتجاه التصالحي، لافتًا أن روسيا تروّج منذ عقد التسعينيات لمبادرة الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي، التي يمكن أن تصب في مصلحة هذا الهدف.

وحول مستقبل المنطقة في ظل حالة تخفيض التصعيد التي تشهدها، قال السفير الروسي: "إذا أخذت هذه العمليات شكل الاتجاه المستقر سيكون مستقبل الشرق الأوسط واعدًا جدًا".

وبشأن التعاون الروسي الأردني في ملف الجنوب السوري، قال ديسياتنيكوف: "لا يزال الوضع في جنوبي سوريا محل اهتمام موسكو وعمّان، وهو أحد أهم نقاط جدول الأعمال الثنائي.. تجري الاتصالات بخصوص هذا الموضوع بشكل دائم في إطار كل قنوات التواصل الموجودة بين بلدينا، ونعتقد أن هذا العمل يأتي بنتائجه الإيجابية".