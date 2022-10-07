إيران تستدعي سفير الدنمارك بعد هجوم على سفيرتها في كوبنهاجن

أفادت قناة العالم الإيرانية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الدنماركي في طهران على خلفية محاولة هجوم بسكين على السفيرة الإيرانية في كوبنهاجن.

وكانت الشرطة الدنماركية قد قالت في بيان إنها اعتقلت، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، رجلًا يبلغ من العمر 32 عامًا بعد أن دخل أرض السفارة الإيرانية في كوبنهاجن وهو يحمل سكينًا.

وأضافت الشرطة أن موظفًا في السفارة أوقف الرجل، وهو مواطن إيراني، قبل دخول المبنى.

وسيمثل الرجل أمام محكمة مدينة كوبنهاجن، غدًا السبت، في جلسة استماع وسيتم توجيه تهم له، من بينها تهمتان تتعلقان بالتخريب، والعنف، وخرق قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص ذوي الوضع الدبلوماسي.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله: "من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا، على امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المناسب".