روسيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى الشرق الأوسط

نصحت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس اليوم الخميس بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط، خاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، بحسب "رويترز".

وقالت الوزارة إن "الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط لا يزال مستمرًّا".

وأصدرت الخارجية الروسية هذه النصائح للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول عندما حثت الروس على عدم زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وأضافت الوزارة أن "الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، لا يزال غير مستقر".

وتابعت: "نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا في حالات الضرورة القصوى".

وقالت روسيا إن الوضع الأمني في الأردن لا يزال مستقرًّا.