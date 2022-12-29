أول سيدة تتولى المنصب.. من هي غيلا غامليئيل وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية الجديدة؟

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، بشكل مفاجئ، تعيين النائبة غيلا غامليئيل وزيرة للاستخبارات، في خطوة غير متوقعة، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب، حسبما أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس.

وذكر موقع "سروغيم" الإخباري العبري، وصحيفة "معاريف" وغيرهما، أن غامليئيل، التي شغلت في الماضي مناصب وزارية مثل وزيرة جودة البيئة، ووزيرة المساواة الاجتماعية، لن تدلي بالقسم اليوم على خلاف باقي الوزراء.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن البيان الأصلي الخاص بتشكيلة الحكومة الـ 37 في تاريخ إسرائيل كان قد حدد اسم ياريف ليفين وزيرا للاستخبارات، إلا أن قرارا أصدره نتنياهو بتعيين غامليئيل في هذا المنصب الرفيع.