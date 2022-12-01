وثيقة سرية: الإيرانيون لم يعودوا يخشون قوات الأمن.. والباسيج "ضعيف"

كشفت نشرة سرية مسربة، أعدتها وكالة أنباء "فارس" للقائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، نقل فيها عن المرشد علي خامنئي قوله "إن الاحتجاجات لن تنتهي قريبا"، وأن قوات الباسيج "ضعيفة".

وجاء في الوثيقة التي نشر تفاصيلها تلفزيون "إيران انترناشيونال" المعارض، أن الإيرانيون لم يعد يخشون قوات الجيش والشرطة، وأن 70% من المواطنين يرفضون المشاركة في مسيرة داعمة للنظام.

جاء ذلك ضمن وثائق حصلت عليها مجموعة القرصنة الإيرانية المعارضة "بلاك ريوارد" بعد اختراقها وكالة أنباء "فارس نيوز" مساء الجمعة، وهي أقوى وكالة أنباء تابعة للحرس الثوري.