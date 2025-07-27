طعن 11 شخصاً بأحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن الأمريكية (فيديو)

قالت السلطات الأمريكية في ولاية ميشيغان الأمريكية إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن، السبت، في أحد المتاجر الكبرى الشهيرة، بعد مشاجرة وقعت بين عدة أشخاص.

وبحسب قناة "ABC News"، تعرض 11 شخصاً على الأقل للطعن في متجر "وول مارت" بولاية ميشيغان الأمريكية، السبت، فيما أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء.

وصرح مسؤولون في مركز مونسون الطبي بمدينة "ترافيرس سيتي" أنهم يعالجون 11 مصابًا من الحادث حتى مساء السبت. ولم يقدم المستشفى أي تحديث عن حالتهم.

وفي مؤتمر صحفي، مساء السبت، قال مايكل شيا، قائد شرطة "غراند ترافيرس"، إن المشتبه به كان مسلحًا بسكين قابل للطي، وإنه يبدو أن اختيار الضحايا كان عشوائيًا".

وأضاف المسؤول الأمني: "يبدو أنها كانت أفعالًا عشوائية. ويبدو أن الضحايا لم يُحددوا مسبقًا"، لافتاً إلى أن "الحادثة بدأت تتكشف قرب منطقة الدفع".

وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونجينو، في بيان، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يستجيبون للمشهد لتقديم أي دعم ضروري لمكتب عمدة مقاطعة جراند ترافيرس في التحقيقات".

وتقع مدينة "ترافيرس سيتي"، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16,000 نسمة، شمال ميشيغان، على بُعد حوالي 150 ميلاً شمال "غراند رابيدز"، وتعدّ وجهة سياحية شهيرة بفضل قربها من بحيرة ميشيغن وغيرها من البحيرات العظمى.