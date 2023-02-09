مسؤول أمريكي: لدى الصين "النيّة" لمهاجمة تايوان

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن لدى الصين "النيّة" لمهاجمة تايوان، لكنها قد لا تقدم على ذلك حتى نهاية العقد.

وردا على سؤال من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أكد إيلي راتنر، المسؤول عن قضايا آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الدفاع، أن لدى بكين "النيّة" لمهاجمة تايوان.