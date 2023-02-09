مسؤول أمريكي: لدى الصين "النيّة" لمهاجمة تايوان
قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن لدى الصين "النيّة" لمهاجمة تايوان، لكنها قد لا تقدم على ذلك حتى نهاية العقد.
وردا على سؤال من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أكد إيلي راتنر، المسؤول عن قضايا آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الدفاع، أن لدى بكين "النيّة" لمهاجمة تايوان.
وأضاف راتنر: "لكنني أعتقد أنه يمكننا بالتأكيد أن نصل إلى نهاية هذا العقد من دون أن تشنّ الصين عدوانًا كبيرًا على تايوان".
وتعتبر الصين أن الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، جزء من أراضيها التي لم تنجح في إعادة توحيدها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.
وتنظر بكين باستياء للتقارب في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة، التي تقدم منذ عقود دعما عسكريا للجزيرة.
وأجرت الصين، في شهر آب/أغسطس الماضي، مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان، في عرض غير مسبوق للقوة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.