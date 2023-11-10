تقرير: أوكرانيون قد يقاتلون أبناء جلدتهم قريبًا

كشف تقرير إخباري، أن أسرى حرب أوكرانيين قد يقاتلون أبناء جلدتهم، بعد اقتراب زجهم في أرض المعركة من قبل روسيا.

وقال التقرير الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي إن روسيا توشك على إرسال كتيبة من أسرى الحرب الأوكرانيين، بعد اكتمال مراحل تجنيدهم وتدريبهم، إلى الخطوط الأمامية لقتال بلادهم.

وأضاف الموقع: "تزعُم روسيا بأن القوات أدت يمين الولاء، لكن هذه الخطوة قد تظل انتهاكًا للقوانين الدولية المتعلقة بالحرب".

وتابع: "يثير ذلك تساؤلات حول الحاجة إلى استخدام أسرى الحرب، وحول حالة ونوعية القوات الروسية التي تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة أيضًا".

وأشار التقرير إلى أن التفاصيل المحيطة بالنشر القادم لأسرى الحرب الأوكرانيين غامضة، حيث إن كتيبة أسرى الحرب كانت تسمى في السابق مجموعة متطوعة، وقال قائدها إن عقودهم تم إبرامها بشروط عامة.