الكرملين: خبراء بريطانيون أشرفوا على استهداف "نورد ستريم"

جددت روسيا، يوم الثلاثاء، اتهاماتها لبريطانيا، بالوقوف وراء الانفجارات التي أحدثت أضرارا في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق في أيلول/سبتمبر، والتي تمّ بناؤها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات لصحفيين: "تملك أجهزتنا الاستخبارية أدلّة تشير إلى أنّ الهجوم أشرف عليه ونسّقه خبراء عسكريون بريطانيون".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت السبت الماضي، إن أفرادا من البحرية البريطانية فجروا خطي أنابيب "نورد ستريم"، في اتهام قالت لندن إنه "كاذب ويهدف إلى صرف الانتباه عن الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا".