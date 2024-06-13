مجموعة السبع تخصص 50 مليار دولار من "أصول روسيا المجمدة" لأوكرانيا

توصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، وأوضحت أن الأمر سيتم "قبل نهاية 2024".

وقالت الرئاسة إن "هناك اتفاقاً في مجموعة السبع، وكما جرت العادة، فإن القادة يتخذون قراراً والتقنيين يقومون لاحقا بعملهم لبلورته"؛ بهدف التأكد من أنه "منسجم مع القانون ومع قواعد المالية العامة، ومع القدرات المالية للجميع".