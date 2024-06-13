مجموعة السبع تخصص 50 مليار دولار من "أصول روسيا المجمدة" لأوكرانيا
توصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، وأوضحت أن الأمر سيتم "قبل نهاية 2024".
وقالت الرئاسة إن "هناك اتفاقاً في مجموعة السبع، وكما جرت العادة، فإن القادة يتخذون قراراً والتقنيين يقومون لاحقا بعملهم لبلورته"؛ بهدف التأكد من أنه "منسجم مع القانون ومع قواعد المالية العامة، ومع القدرات المالية للجميع".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "سيكون هناك إجماع في مجموعة السبع حين يتعلق الأمر بالعمل لاستخدام هذه الأصول المجمدة؛ بهدف مساعدة أوكرانيا على إعادة بناء نفسها".
ولم يكن ثمة تفاهم بين الدول الأعضاء في مجموعة السبع على فكرة منح أوكرانيا ما يصل إلى خمسين مليار دولار (46,13 مليار يورو) من القروض، تضمنها فوائد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي التي جمدها الاتحاد الأوروبي.
وقال الإليزيه: "إنها أصلا مبادرة أمريكية"، مضيفا أن "هذا القرض سيسدد من عائدات الأصول الروسية المجمدة".