إيران.. استقالة حاكم محافظة إيلام من منصبه بعد تجدد الاحتجاجات

قدم حاكم محافظة إيلام غرب إيران بابك محمدي أوندي، الأربعاء، استقالته من منصبه بعد احتجاجات اندلعت الليلة الماضية تخللها إطلاق نار أسفر عن سقوط جرحى.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "بابك محمدي أوندي قدم استقالته من منصب حاكم محافظة إيلام" غرب إيران وذات الغالبية الكردية.

وثمن أوندي في بيان استقالته ما أسماه "تعاون كبار مسؤولي المحافظة والمنظمات المختلفة، معه"، دون أن يذكر سبب استقالته.

ومن المفترض أن يناقش أعضاء المجلس استقالة أوندي في اجتماع الأحد المقبل، وفي 11 من أبريل/نيسان 2022، تم تعيين أوندي حاكماً لمحافظة إيلام من قبل أعضاء مجلس المدينة (الحكومة المحلية)".

وأوندي حاصل على درجة الدكتوراه في الجغرافيا الحضرية ولديه خبرة كرئيس لبلدية عدة مناطق في الأهواز، وكذلك نائبًا لخدمات بلدية الأهواز.