الدفاعات الجوية الأوكرانية تصد هجوماً بمسيرات روسية‎ على كييف

قالت الإدارة العسكرية في مدينة كييف، على تطبيق تيليغرام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم روسي بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بكييف.

وأفاد فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية باندلاع نيران جراء اشتعال حطام طائرة مسيرة أطلقتها روسيا بمنطقة ديسنيانسكي في كييف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعهد في رسالته للعام الجديد، بـ"تدمير" القوات الروسية التي غزت بلاده قبل عامين تقريباً.

وقال زيلينسكي: "في العام المقبل سيعاني العدو ويلات إنتاجنا المحلي"، مضيفاً أن "أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024، إضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز إف-16 يوفرها لها شركاؤها الغربيون".