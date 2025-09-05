روسيا ترفض منح أوكرانيا ضمانات أمنية "بقوة عسكرية أجنبية"

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم "الكرملين" لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نشرت، اليوم الجمعة، إن الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا لا يمكن تقديمها من خلال قوات عسكرية أجنبية.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله: "هل يمكن أن تمنح قوات عسكرية أجنبية خصوصاً الأمريكية والأوروبية الضمانات الأمنية لأوكرانيا؟".

وأجاب: "بالطبع لا يمكنها ذلك... هذا لا يمكن أن يعد ضمانا أمنيا لأوكرانيا ويكون مقبولاً بالنسبة لبلدنا".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد اعتبرت أن الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا هي تمثل "ضمانات تدمير تمثل خطراً على القارة الأوروبية"، حسب تعبيرها.

وشددت زاخاروفا في تصريح لها خلال حدث اقتصادي في "فلاديفوستوك" أقصى الشرق الروسي، على أن "موافقة أمريكا على بيع صواريخ لأوكرانيا تتناقض مع الحديث عن التسوية".