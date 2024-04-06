بعد "أردهان".. قرار بإعادة فرز الأصوات في ولاية "كوتاهية" التركية

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، يوم أمس الجمعة، إن الطعون المقدمة في النتائج هي "جزء من الاستحقاق الانتخابي"، معتبرًا الاعتراضات على النتائج "أمرًا اعتياديًا في الديمقراطيات الغربية".

وجاءت تصريحات جليك للصحفيين في إسطنبول، ردًا على تصريحات شخصيات من أحزاب المعارضة التركية، انتقدت فيها كثرة الطعون والاعتراضات بنتائج الانتخابات، خاصة تلك المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية.

وأضاف جليك أنه "بعد كل انتخابات في تركيا هناك طعون تتقدم بها الأحزاب السياسية، وبعد اكتمال الصورة بشأن الطعون، ستقوم الهيئة العليا للانتخابات بإصدار النتائج".

وشدد جليك على حيادية الهيئة العليا للانتخابات، لافتًا إلى وجود طعون مقدمة من قبل حزب العدالة والتنمية لم توافق عليها الهيئة.

وقال: "بإمكاننا أن نقدم قائمة تفصيلية حول هذا الموضوع".

يذكر أن معظم الأحزاب التركية التي شاركت بالانتخابات البلدية، قدمت طعونًا بنتائج الانتخابات، وقدم كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية النسبة الأكبر من الاعتراضات، خاصة في الولايات والمدن والمناطق التي كان فيها فارق الأصوات بين المرشحين ضئيلًا.