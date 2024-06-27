"خط دفاع البلطيق" ضد روسيا يعود مجددا.. ما فرص نجاحه؟

مع مطلع العام الجاري ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية خرجت دول البلطيق الثلاث"إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا" باتفاق دفاعي لحماية الحدود مع روسيا وبيلاروسيا على ضوء ما وصفوه بتهديدات من "حرب روسية محتملة"، مطلقين على المشروع "خط دفاع البلطيق".

واقترحت الدول الثلاث ومعها بولندا هذه المرة على الاتحاد الأوروبي بناء خط دفاعي على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا لحماية الدول الأوروبية من التهديد العسكري وغيره مما أسموه "الأعمال الضارة" لموسكو، بدعم من الاتحاد الاوروبي والناتو.

ووفقا للتقارير فإن بناء خط دفاعي على طول الحدود التي يبلغ طولها 700 كيلومتر سيتطلب 2.5 مليار يورو، وسيتم مناقشة الاقتراح المقدم من بولندا ودول البلطيق في قمة الاتحاد في بروكسل، التي بدأت أعمالها اليوم الخميس.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف لا يعارض تمويل الاتحاد الأوروبي لخط الدفاع على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.

وفي المقابل، اعتبر نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي"مجلس الشيوخ"، فلاديمير دزاباروف، رغبة دول البلطيق في بناء خط دفاع بالقرب من الحدود مع روسيا "أمرًا غبيًّا"، على حد قوله.

ممّ يتكون الخط الدفاعي؟

يقول الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية رومان جورشكوف، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن " الخط الدفاعي الجديد يأتي استكمالا لما عرف بخط دفاع البلطيق، والذي كان عبارة عن تحصينات وخنادق ومنشآت عسكرية على طول الحدود".

وأضاف: "حينها تم تخصيص مئة ألف دولار تقريبا لكل نقطة عسكرية سيتم نشرها، وكان الحديث عن 120 نقطة يعني المجموع كان وقتها 120 مليون يورو، لكن اكتشفوا لاحقا أن هذه الميزانية وهمية والأمر مكلف أكثر".