من هو الحارس الشخصي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟
نشرت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، معلومات عن الحارس الشخصي للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه ضمن الشخصيات التي كانت على متن المروحية التي تحطمت الأحد، في شمال غرب البلاد.
وقالت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري على تطبيق "تليغرام"، إن "الحارس الشخصي للرئيس ابراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه أمس هو النقيب جواد محربي من قوات فيلق أنصار المهدي".
كما نشرت المنصات التابعة للحرس الثوري صورة تجمع الجنرال مهدي موسوي رئيس فريق حماية الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي إلى جانب المرشد علي خامنئي.
والجنرال مهدي موسوي هو من قرية تقع في الجزء الأوسط من مقاطعة كوهرنج في محافظة جهارمحال وبختياري جنوب إيران.
وقد هاجر الجنرال مهدي موسوي إلى طهران وعاش فترة شبابه في منطقة شهيد محلاتي بالعاصمة، وهي منطقة يسكنها أغلب قادة الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفيلق حماية أنصار المهدي هو إحدى المجموعات الفرعية التابعة للحرس الثوري، الذي يعمل في مجال حماية كبار المسؤولين والشخصيات في إيران، كما يتولى حماية الطيران في إيران.
وتشكَّل فيلق الحماية عام 1980 من قبل الحرس الثوري، وفي عام 1989 بعدما انفصل فيلق حماية ولي الأمر (المعني بحماية المرشد علي خامنئي حصرًا)، تم تغيير تسمية فيلق الحماية إلى فيلق أنصار المهدي.