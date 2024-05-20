من هو الحارس الشخصي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟

نشرت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، معلومات عن الحارس الشخصي للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه ضمن الشخصيات التي كانت على متن المروحية التي تحطمت الأحد، في شمال غرب البلاد.

وقالت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري على تطبيق "تليغرام"، إن "الحارس الشخصي للرئيس ابراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه أمس هو النقيب جواد محربي من قوات فيلق أنصار المهدي".