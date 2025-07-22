وزير الدفاع الأوكراني يرأس وفد المحادثات مع روسيا الأربعاء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء إن وزير الدفاع الأوكراني السابق والسكرتير الحالي لمجلس الأمن رستم أوميروف سيرأس وفد كييف في الجولة المقبلة من محادثات السلام مع روسيا المقررة، غدا الأربعاء.

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وبحسب "فرانس برس"، كتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيكون الوفد برئاسة رستم أوميروف وسيضم ممثلين للاستخبارات الأوكرانية ووزارة الخارجية الأوكرانية ومكتب الرئيس".

وكان أوميروف قاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع روسيا.

وقال زيلينسكي، أمس الاثنين، إنه ناقش مع أوميروف التحضيرات لتبادل الأسرى وعقد اجتماع آخر مع الجانب الروسي في تركيا.