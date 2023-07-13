طائرة "P-8 Poseidon" الأمريكية تثير توترًا جديدًا بين واشنطن وبكين

أثارت طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية، اليوم الخميس، توترًا جديدًا، بين الولايات المتحدة والصين، بسبب تحليق الطائرة فوق مضيق تايوان الحساس.

وراقبت طائرات مقاتلة صينية عبور طائرة P-8 Poseidon الأمريكية، وذلك بعد يومين من المناورات العسكرية الصينية جنوبي الجزيرة التي تعتبرها الصين تابعة لسيادتها.

وتُغضب المهام العسكرية الأمريكية عبر المضيق الصين، وهي مهام تشمل في الغالب سفنًا حربية وعادة ما تشمل طائرات. وتُستخدم الطائرة المذكورة أيضًا في مهمات صد الغواصات.

وتقول بكين إن لها "سيادة وحقوقًا سيادية وولاية" على الممر الملاحي. وتُجادل تايوان والولايات المتحدة في ذلك قائلتين إنه ممر ملاحي دولي.