أمريكا: لدى أوكرانيا احتياط عسكري "كبير" لم تستخدمه بعد

أكد رئيس أركان القوات الأمريكية مارك ميلي، اليوم الثلاثاء، أن لدى أوكرانيا احتياطًا "كبيرًا" من القوات المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في الهجوم المضاد على القوات الروسية.

وقال ميلي للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان الهجوم المضاد يشهد تعثرًا، إن الأوكرانيين يواجهون جنودًا روسًا أقاموا دفاعات صلبة، تتجلى خصوصًا في حقول ألغام وأسلاك شائكة وخنادق.

لكنه أوضح أن لدى كييف "قوة قتالية كبيرة لم تشارك (في القتال) إلى اليوم"، مضيفًا أن الأوكرانيين "يتقدمون وسط حقول الألغام هذه ببطء، في شكل متعمد وبثبات.. وهذه معركة صعبة".

واعتبر ميلي أنه "لا يزال مبكرًا جدًا" القول إن الهجوم المضاد أخفق، وقال: "الأمر سيكون طويلًا جدًا وصعبًا جدًا وداميًا".